ドジャース―カージナルス戦の始球式前に「スピン」するフィギュアスケート男子のイリア・マリニン＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】フィギュアスケート男子で世界選手権2連覇中のイリア・マリニン（米国）が6日、ドジャースの大谷翔平が先発したロサンゼルスでのカージナルス戦で始球式を務めた。マウンド前で「スピン」した後、ノーバウンドで捕手役に投げ込み、スタンドからの歓声に笑顔で手を振って応えた。クワ