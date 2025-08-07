東京は今、国際都市としての競争力をさらに高める大きな転換期にある。高層ビル群が林立するだけでは真の都市再生は実現しない。元総務大臣の竹中平蔵氏は、都市の魅力と機能を高め、持続的発展を実現するための戦略を示す。東京が目指すべき新たな都市像について解説する。※本稿は、竹中平蔵『日本経済に追い風が吹く』（幻冬舎新書）の一部を抜粋・編集したものです。世界のどこにもないほどクレーンが建ち並ぶ東京日本経済の