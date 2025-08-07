リバティ郡の刑務所に収容されたときのコーネリウス・ラドフォード容疑者（２８）＝５月１８日/Liberty County Sheriff’s Office（ＣＮＮ）米南部ジョージア州フォート・スチュワートの陸軍基地で６日、現役兵士が発砲し、米兵５人が撃たれ、病院に搬送された。全員容体は安定しており、回復が見込まれているという。容疑者は、フロリダ州ジャクソンビル出身のコーネリウス・ラドフォード軍曹（２８）。発砲から約４０分後の午前