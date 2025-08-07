きょうは、前線が通過する影響で全国的に雨となるでしょう。石川県加賀地方では、きょう明け方、線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まっています。土砂災害や河川の氾濫など厳重に警戒してください。また、あす朝までの24時間降水量は、東北地方・九州北部地方の多い所で150ミリ、北陸地方で120ミリが予想されています。そして、関東地方でも北関東を中心に午前中ザっと雨が降るでしょう。午後は、天気が回復し、