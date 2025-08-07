夏になると家の中でコバエの発生が気になる方は多いでしょう。市販の駆除グッズを何度も購入していると、気づかぬうちに出費がかさんでしまいます。 しかし、身近な材料で手軽に作れるトラップを活用すれば、費用を抑えることも可能です。さらに、自分では手に負えない場合には、専門の業者に依頼する方法もあります。 本記事では、コバエ駆除にかかる費用や、自作対策の方法、日常生活でできる予防策をわかりやすく解説