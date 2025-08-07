いすゞやフォードと競合長城汽車（GWM）は、新型のピックアップトラック『Poer 300』を英国で発売する。価格は3万1495ポンド（約615万円）からで、国内最安価クラスとなる。【画像】中国生まれの「右ハンドル」のピックアップトラック【長城汽車Poer 300を詳しく見る】全7枚新型Poer 300は、ディーゼルエンジン搭載のダブルキャブモデルで、最大牽引能力3.5トンと最大積載量1トンを誇る。いすゞDマックスやフォルクスワーゲン・