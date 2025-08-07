小泉農水大臣は、来年度の概算要求で、コメの増産に向けて必要な予算を盛り込む方針を明らかにしました。【映像】小泉大臣のコメント「需要に応じた増産に必要なことは、いかに農地の集約を進めるか」「渇水、高温といった新たな気候のリスクを踏まえた時には、新たな技術、新たな農法の後押しが不可欠だと思っています」（小泉農水大臣）政府は5日に行われた関係閣僚会議で、コメの増産方針を示しました。小泉大臣は、増産に