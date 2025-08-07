調整するドジャース・山本＝ロサンゼルス（共同）米大リーグ、ドジャースの山本由伸の次回登板が、10日午後1時10分（日本時間11日午前5時10分）開始の本拠地でのブルージェイズ戦に決まった。球団が6日に発表した。メジャーで自身初の2桁勝利に到達した前回登板から中6日での先発となる。メジャー2年目の今季は22試合に登板し、10勝7敗、防御率2.51をマークしている。（共同）