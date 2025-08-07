イスラエルのネタニヤフ首相が近く治安閣議を開き、ガザ地区を「完全占領」する計画を提案する方針だと複数のメディアが報じました。【映像】ガザ地区の様子イスラエルの首相府は、ガザ地区での軍事作戦について話し合うため、ネタニヤフ首相が7日に治安閣議を招集すると発表しました。複数のイスラエルメディアは、ネタニヤフ首相がその場で、ガザ地区の「完全占領」を進める計画を提案すると伝えています。イスラエル軍は