遊び心と懐かしさを兼ね備えた、トイ・ストーリーの世界がCASETiFYに登場♡2025年8月6日（水）17時より、「トイ・ストーリー | CASETiFY」コレクションが発売されます。名シーンや人気キャラが散りばめられたスマホケースやテックアクセサリーは、映画の世界観をそのまま再現。大人女子も心くすぐられる、特別な限定アイテムをぜひチェックしてみて♪ 遊び心たっぷりの限定