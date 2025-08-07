東西南北がわからなくなってしまう広場の名称がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】こんな名前の広場です「ここが噂の、西なのか北なのか南なのか東なのかよくわからない場所です。」と一枚の看板を紹介したのは宝塚市botさん（@sasuraikenmin）。そこに書かれた広場の名称は「西宮北口駅南東ひろば」。たしかに西なのか北なのか南なのか東なのかこんがらがってしまうネーミングだが、これは兵庫県西宮市の主要駅、阪急西宮北