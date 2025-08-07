ヤマト運輸から電話があった」というcumicumipipapipaさんのスレッズが「まるでドラマ！」と話題になりました。投稿には少し不穏な雰囲気が漂っています。【写真】これはしかたがない！荷物紛失の理由は…？ヤマト運輸のドライバーさん（以下ヤ）：「先ほどお荷物をコンビニ受け取りでご連絡をいただいたと思うんですが…そのお荷物をコンビニ前に置いて手続きをしていたら」cumicumipipapipaさん（以下C）：「はい？？？」ヤ：