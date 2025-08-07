息をのむような絶景を巡るドライブは、夏にぴったりのレジャーです。開放的な気分に浸れる、夏ならではの景観が楽しめるコースに出会えることでしょう。All About ニュース編集部では、全国10〜70代の男女250人を対象に、「夏に行きたい沖縄県の絶景ドライブスポット」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！【11位までの全ランキング結果を見る】2位：海中道路ドライブ（伊計島・浜比嘉島含む）／73票