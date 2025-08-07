北海道・中標津署は２０２５年８月６日、窃盗の疑いで会社員の男（６３）を逮捕しました。男は、２０２５年６月２７日午前１１時半すぎ、中標津町内の寺で、志納箱に保管してあった現金６０００円を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、当時、寺の出入り口は無施錠で自由に志納箱に近づける状態でしたが、箱自体は施錠されていました。男は何らかの方法で、施錠されていた志納箱を破壊して、中に入っていた現金を盗んだ