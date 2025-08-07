アメリカとの関税をめぐる協議のためワシントンを訪問中の赤沢経済再生担当大臣が、ラトニック商務長官と会談しました。【映像】赤沢大臣がラトニック商務長官と会談赤沢大臣は、日本時間の7日午前0時から90分間、ラトニック商務長官と会談を行い、日米両国の利益となるような取り組みを着実に実施していくことの重要性を確認しました。赤沢大臣からは、相互関税についての合意内容を改めて確認し、自動車関税の引き下げとと