きのう夜、札幌市中央区の国道で、乗用車同士の衝突事故がありました。この事故で、一方の車に乗っていた２０代女性が病院に搬送されました。フロント部分が破損した２台の乗用車。事故の衝撃の大きさを物語っています。事故があったのは札幌市中央区南１１条西１０丁目の国道２３０号です。きのう午後９時半ごろ国道を直進していた乗用車と対向車線から右折しようとした乗用車が衝突しました。この事故で一方の乗用車に乗っていた