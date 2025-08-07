【ニューヨーク共同】米新聞大手ニューヨーク・タイムズ（NYT）は6日、有料購読者数のうち、デジタルの購読者が6月末時点で1130万人となり、3月末時点から約23万人増えたと発表した。ニュースに加え、ゲームや料理レシピなどのライフスタイル関連コンテンツを組み合わせた購読戦略が奏功した。デジタルと紙媒体を合わせた総有料購読者数は計1188万人だった。同日発表した2025年4〜6月期の決算は純利益が前年同期比26.6％増の82