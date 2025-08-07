金融庁は、保険などの相談サービス「マネードクター」を運営するFPパートナーと、中古車販売のネクステージに業務改善命令を出しました。【映像】「マネードクター」運営会社などに業務改善命令金融庁によりますと、FPパートナーは多額の広告費用を受け取るなど、保険会社からの便宜供与の実績に応じて顧客に勧める商品を決めていて、顧客からは意向に合わない商品を勧められたなどの苦情が出ていました。金融庁は「顧客の適切