石川県では線状降水帯が発生し、非常に危険な大雨となっています。気象庁は午前4時47分、石川県の加賀地方で線状降水帯による非常に激しい雨が降り続いているとして、顕著な大雨に関する気象情報を発表しました。石川県の金沢では3時間に140mm以上の雨が降り、観測史上1位を記録しています。災害の危険度が急激に高まっています。地元の市町村から出されている避難情報を確認してください。屋外へ出ることが危険な場合には、