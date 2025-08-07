「全国高校野球選手権・１回戦」（７日、甲子園球場）日本高野連は天候不良が予想されるとして、午前の部で実施予定だった「横浜−敦賀気比」と「高知中央−綾羽」を中止することを発表した。夕方の部の第３試合「津田学園−叡明」（午後４時１５分から）と第４試合「旭川志峯−広陵」（午後６時４５分から）は予定通り実施される。８日に夕方の部を新設し、中止となった「横浜−敦賀気比」が第３試合（午後４時１５分から