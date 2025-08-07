元ＡＡＡで歌手の伊藤千晃が７日までに自身のＳＮＳを更新し、息子との親子ショットを披露した。インスタグラムに「先日、息子の空手のため日本武道館へ行ってきました」と書き始め、空手着姿の息子とポーズを取るショットなど複数枚アップ。続けて「私が初めて武道館にたったのは１９歳きっと私の母も同じような気持ちで客席から見守っていたんだろうなって思うと、なんだか感慨深いなぁ武道館のど真ん中で堂々と演舞する