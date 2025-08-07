アメリカのトランプ大統領は6日、「ロシアから原油を購入している」として、インドに対し25％の追加関税を課す大統領令に署名しました。停戦に応じないロシアに対する圧力を強めています。大統領令は「ロシアの行動と政策がアメリカの国家安全保障の脅威となっている」として、ロシア産の原油を輸入するインドに25％の追加関税を課すとしています。追加関税は21日後に発動され、7日に発動する25％の相互関税と合わせて50％の関税が