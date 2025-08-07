昨夏のパリ・パラリンピックで、自転車女子個人ロードレースを連覇した掛川市出身の杉浦佳子（５４）＝総合メディカル＝がこのほど、焼津市で県による「未来を切り拓くＤｒｅａｍ授業」の講師を務めた。県内の中学１、２年生２７人が３泊４日の日程で、国内外で活躍する幅広い人材から授業を受ける取り組み。「チャレンジして失敗しても、また一緒に頑張れる仲間をつくってください」と訴えかけた。薬剤師でもある杉浦は２０１