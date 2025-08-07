〝¥Þー¥±¥Ã¥È¥¤¥ó〟¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ä ¤³¤Î6·î¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó1Ëü6300Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó°ûÎÁ¡Ø¥¿¥ó¥Ñ¥¯¥Á¥ãー¥¸¡Ù¡£È¯Çä¤«¤é2¥«·î¤Ç70ËüËÜ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ ¼Â¤Ï¤³¤Î¾¦ÉÊ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤Î¼Ò°÷¤¬¼ÒÆâ·ó¶È¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·ë½¸¤·¡¢³«È¯¡£¼ÒÆâ·ó¶ÈÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ìó10¥«·î¤Ç½é¤Î¾¦ÉÊ²½¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿