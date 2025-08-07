【欧州CL予選3回戦第1戦】(スタディオン・フェイエノールト)フェイエノールト 2-1(前半1-0)フェネルバフチェ<得点者>[イ]オウンゴール(19分)、A. Hadj Moussa(90分+1)[ネ]ソフィアン・アムラバト(86分)<警告>[イ]J. Bos(83分)、L. Valente(88分)、O. Targhalline(90分+5)