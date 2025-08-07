世界最速の球を投げるピッチングマシンが稼働するバッティングセンターが、福岡県北九州市にある『三萩野（みはぎの）バッティングセンター』。利用客の要望に応じる形で徐々に速度を上げて、現在は年に数度のイベント時に、250キロという驚異的な豪速球が炸裂している。前編記事『元木大介らプロも凡退…世界最速【250キロ】のバッティングセンターで「野球素人がホームランを打てる」ワケ』にある通り、200キロ超えの豪速球は、