【ロサンゼルス＝帯津智昭】米メジャーリーグ・サッカー（ＭＬＳ）のロサンゼルスＦＣは６日（日本時間７日）、イングランド・プレミアリーグのトットナムでプレーしていた韓国代表のＦＷ孫興民（ソンフンミン）（３３）を完全移籍で獲得したと発表した。プレミアリーグで１０季プレーして通算１２７得点を挙げ、２０２１〜２２年シーズンにはアジア人初の得点王に輝いた実績を持つ。孫はクラブを通じ、「ロサンゼルスには数々