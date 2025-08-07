【中国】 貿易収支（7月）時刻未定 予想N/A前回8259.7億元（貿易収支) 予想N/A前回1147.5億ドル（1147.7億ドルから修正）（貿易収支（ドル建て）) 【豪州】 貿易収支（6月）10:30 予想31.8億豪ドル前回22.38億豪ドル（貿易収支) 【日本】 景気動向指数（速報値）（6月）14:00 予想106.0前回104.8（景気先行指数) 予想116.5前回116.0（景気一致指数) 【ユーロ圏】 ドイツ鉱