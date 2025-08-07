2024年7月25日、沖縄県北部に巨大テーマパーク「ジャングリア沖縄」がオープンしました。年間1,000万人が訪れる観光地・沖縄に誕生したこのテーマパークは、アジアの観光ビジネスの勢力図を塗り替える起爆剤となるのでしょうか。しかしその裏には、過去の事例から見えるオペレーションの課題や、強力な競合の存在といった、成功へのハードルも横たわっています。このプロジェクトの全貌と、激戦のテーマパーク市場で勝ち抜くための