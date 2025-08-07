「石破降ろし」の風が吹き荒れる中で、意外な粘り腰を見せている石破首相（中央）。その姿はどこか半世紀前の首相を思い起こさせるものとなりつつある（写真：ブルームバーグ）先月の参議院選挙で「非改選議席を含めて自公で過半数」とした勝敗ラインに3議席足りず、猛烈な「石破降ろし」に見舞われた石破茂首相。昨年の衆院選、今年の東京都議選に続く主要選挙での敗北を受けて、参院選直後には党内で「スリーアウトチェンジ」と