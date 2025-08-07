ネイマールの最新の髪型が話題ブラジル1部サントスのFWネイマールが奇抜なニューヘアスタイルを披露して反響を呼んでいる。ネイマールが所属するサントスは現地時間8月5日にリーグ戦の第18節でジュヴェントゥージと対戦。キャプテンとして先発出場したネイマールが2ゴールの活躍を見せて3-1で勝利した。ネイマールはブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督も視察していた試合で躍動。今年1月にブラジルに復帰して