突然ですが、「口コミ」が何の略か知っていますか?意外と思いつかない…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「口頭のコミュニケーション」でした！人から人へ口で「伝えられる情報」という意味です。「あそこのレストラン美味しい！」などといった、リアルな感想や評判が口コミなんですね。ネット上のレビューも同様です。