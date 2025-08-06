デザイナーの大野陽平が手掛ける「ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）」が、新プロジェクト「オブジェクト ライン（OBJECT LINE）」をローンチする。8⽉12⽇から第1弾アイテムをヨウヘイオオノ公式オンラインストアをはじめ、グレイト（GR8）などのセレクトショップで順次取り扱われる。 【画像をもっと見る】 オブジェクトラインは、アートやデザイン、建築から着想を得てきた大野が、日々の製作活動やショー、プ