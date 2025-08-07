全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は６日、新たにフェンシングとバレーボール女子が始まり、計６競技が５県で行われた。フェンシング男子エペは栃木商の中浦秀哲選手（３年）が優勝した。中浦選手は「準々決勝で脚がつり、決勝は手の指先までつっていたが、『意地でも優勝する。絶対に倒れない』と思って戦った。試合が終わった瞬間、うれしすぎて涙があふれた。勝負の女神が自分に振り向いてくれたんだと思う」と