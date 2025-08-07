営業車の王者「プロボックス」トヨタは、日本で最も販売台数の多い自動車メーカーだ。2025年上半期（1〜6月）の販売統計によると、トヨタの国内販売台数は約77万台だった（レクサスを含む）。比率に換算すると、2025年上半期に国内で売られた新車の33％がトヨタ車になる。小型／普通車に限ると51％に達する。トヨタは一部のOEMを除くと小型／普通車のみを扱うメーカーで、2025年上半期における軽自動車の国内販売比率は36％だった