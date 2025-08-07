第１０７回全国高校野球選手権大会に初出場する聖隷クリストファーは６日、兵庫・西宮市で初戦の明秀学園日立（茨城、９日）戦に向けて練習を行った。前日（５日）の開会式で、選手たちは堂々とした入場行進を披露。号令役を務めた上村聡太内野手（３年）は、「１００点満点」と笑顔を見せ、「自分たちが目標にしてきた甲子園という舞台で、自分の声を響かせられた。最高の行進ができた」と充実感を漂わせた。