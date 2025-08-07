◎全国の天気日本海から前線が南下するため、全国的に雨が降りそうです。昼前にかけて、日本海側を中心に雨が非常に激しく降る所があるでしょう。明け方に線状降水帯が発生した石川県では、雨が弱まってきても、しばらくは土砂災害などに厳重に警戒してください。また、夜遅くからは九州で大雨になる所がありそうです。関東は変わりやすい天気で、晴れ間は出ますが、昼前後を中心に雷雨になる所がありそうです。晴れマークの那覇も