7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比20円安の4万790円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 42379.49円ボリンジャーバンド3σ 41685.40円ボリンジャーバンド2σ 40991.30円ボリンジャーバンド1σ 40794.86円6日日経平均株価現物終値 40790.00円7日夜間取引終値 40686.00円5日移動平均 40670.00円一目均衡表・転換線 40605.