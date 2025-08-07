7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント安の2967ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3065.16ポイントボリンジャーバンド3σ 3004.26ポイントボリンジャーバンド2σ 2967.00ポイント7日夜間取引終値 2966.57ポイント6日TOPIX現物終値 2950.90ポイント5日移動平均 2943.36ポイントボリンジャーバンド1σ 2926.50