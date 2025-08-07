現在、協議が進んでいるガソリンの暫定税率廃止ですが、ＪＡＦ札幌支部にすぐに役立つガソリン節約術を聞きました。発進する時は５秒かけて時速２０キロにする意識で、ふんわりと加速するよう心がけましょう。車が一番ガソリンを多く消費するのは発進時のため、これだけでも１０％近く燃費が改善する場合もあります。これに合わせて車間距離を広くして、加速・減速のムダを減らすように心がけましょう。これで市街地だと２％、郊外