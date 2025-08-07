7日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比8ポイント安の764ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 799.32ポイントボリンジャーバンド3σ 782.27ポイントボリンジャーバンド2σ 771.88ポイント6日東証グロース市場250指数現物終値 767.00ポイント5日移動平均 765.21ポイントボリンジャーバンド1σ 764.