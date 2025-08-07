4度の総合王者に輝く自動車レース、F1で総合王者に4度輝いているマックス・フェルスタッペン（レッドブル）が、休暇で訪れたい国に日本を挙げた。チームの公式インスタグラムでの質問に答えたもので、日本人ファンも、もちろん大歓迎だ。チームのインスタグラムに登場したフェルスタッペンは、次々に質問に答えていった。行きたい国には日本を挙げ、アクティビティを問われると「う〜ん。食べることか、スキー。このどちらか1