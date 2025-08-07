元AKB48でタレントの西野未姫（26）が6日、自身のインスタグラムを更新。人気アイドルグループのライブに行ったことを明かした。西野は「まさかのtimeleszさんのLIVEが当たってママと2人で横浜アリーナに観に行ってきました」と書き出し、会場前での写真をアップ。timeleszのライブに行ったことを報告した。また「まさかの1列目でびっくり」と最前列だったことも明かし、そのほかにも「タイプロハマりすぎてファンクラブ入っ