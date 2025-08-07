対中外交の極秘情報が詰まった『日中外交秘録』を著したばかりの垂秀夫・前駐中国日本大使と、中国情勢を30年以上見続けてきた近藤大介・本誌編集委員の深層対談―。前編記事『なぜ中国は石破総理に期待したのか…？「中国が最も恐れる男」と屈指の中国ウォッチャーが明かす日中外交の深層』より続く。中国が猛反発したある行動近藤共同声明では「（日米）両首脳は、国際機関への台湾の意味ある参加への支持を表明した」と謳った