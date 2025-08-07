【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比20銭円高ドル安の1ドル＝147円30〜40銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1655〜65ドル、171円72〜82銭。目立った取引材料が乏しく投資家が様子見姿勢を強めて、値動きは限られた。