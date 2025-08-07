兵庫県の斎藤元彦知事（47）が6日、県庁での定例会見で、記者団から「きょうも（県庁）外でやめろコールが続いていたり、誹謗中傷も今、県政をめぐって続いているのは異常事態。非常に世代間の分断とか、県民の分断が深まる一方。知事はこの現状、分断が深まっていると捉えているか」と問われた。 【写真】斎藤知事再選後初登庁時にプラカードを持った男が乱入！職員らが止める 斎藤氏は「民主主義ですから、誰