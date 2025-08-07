活発な前線の影響で日本海側では非常に激しい雨が降っていて、石川県では7日の明け方に線状降水帯が発生しました。金沢市では、午前3時前までの1時間に67.5ミリの非常に激しい雨が降りました。気象庁は午前4時47分、石川県加賀地方で線状降水帯が発生したと発表しました。8日午前6時までの24時間に降る雨の量は、石川県では加賀・能登ともに多い所で100ミリと予想されています。7日は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に