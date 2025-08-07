きのう午後、群馬県高崎市で、デイケアサービスの送迎車と乗用車の事故があり、あわせて4人が重軽傷を負いました。このうちデイケアサービスの利用者2人が内臓を損傷するなどして重傷です。きのう午後6時半ごろ、高崎市南大類町の交差点で、「車と車の事故です」と目撃した人から110番通報がありました。警察によりますと、信号のない交差点を東から西に向かっていたデイケアサービスの送迎車と、南から北に向かっていた乗用車が衝