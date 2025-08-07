福岡県北九州市。JR小倉駅からほど近い「京町銀天街」の中に「元祖 京家」はある。麺によもぎを練りこんだ肉うどんが名物の店だ。カウンターとテーブルが並ぶ店内は、連日多くのお客で賑わう。この店を経営する中本隆さん（59歳）は、うどん屋を開業する以前、北九州に本部を置く特定危険指定暴力団「工藤会」の幹部だった。中本さんはなぜ、ヤクザ組織を抜けて飲食店を始めたのか。元暴力団員という過去を背負いながら一般社会に