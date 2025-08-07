かつて鹿島アントラーズでプレーしたことで知られるブラジル人MFディエゴ・ピトゥカが、今季所属していたサントスとの契約を解除したとのこと。2021年から2023年まで鹿島に所属していたピトゥカは、2024年に契約満了とともにかつて所属していたサントスへと復帰した。レギュラーとして10番をつけてプレーし、2部リーグに降格していた古巣を1部昇格に導いたものの、今季は序列で他の選手の後塵を拝し、10番もネイマールに奪われる形